Nach Druck der EU und USA: Serbien enthaftet kosovarische Polizisten

Serbien musste internationalen Aufforderungen Folge leisten und drei vor zwei Wochen festgenommene kosovarische Polizisten freilassen. Das berichteten Balkanmedien am Montag übereinstimmend.

Laut kosovarischen Medien seien die drei Männer am 14. Juni im Kosovo entführt worden. Serbischen Medien zufolge soll es sich dabei um keine Entführung, sondern eine Festnahme gehandelt haben, die nicht auf kosovarischem Gebiet, sondern in Zentralserbien erfolgt sein soll. Laut serbischen Behörden stünden die Polizeibeamten unter Verdacht, die Straftat der illegalen Herstellung, des illegalen Besitzes und des illegalen Handels mit Waffen und Sprengstoffen begangen zu haben. Dies könnte in Serbien eine Gefängnisstrafe von bis zu 12 Jahren nach sich ziehen.

