Nach Bränden in der Türkei: Ein Land in Schutt und Asche

Wegen der Berichterstattung über die Brände in der Türkei hat die Rundfunkbehörde des Landes (Rtük) zudem Strafen gegen fünf TV-Sender verhängt. Rtük begründete die Entscheidung damit, dass Beiträge Angst und Panik verbreitet hätten und beleidigend gegenüber der Regierung gewesen seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Die Strafen richten sich gegen die Sender Fox TV, KRT, Tele 1, Halk Tv und Haber Türk. Diese hätten sich unter anderem abwertend über die Reaktion der Regierung Erdogan auf die Feuer geäußert.

Weitere Naturkatastrophen

Wie Zwiegespalten die Wetterlage in der Türkei ist, zeigt sich derzeit im Norden des Landes. Dort kämpft die Bevölkerung mit Hochwasser und Überschwemmungen. In der türkischen Provinz Kastamonu am Schwarzen Meer sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Auch in den Provinzen Bartin und Sinop am Schwarzen Meer gab es nach heftigen Regenfällen Überschwemmungen.

Der Minister für Land- und Forstwirtschaft, Bekir Pakdemirli, hatte am Mittwoch gewarnt, dass die Gegend „einem Desaster, das wir seit 50 oder 100 Jahren nicht gesehen hatten“, gegenüberstehe.