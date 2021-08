Waldbrände: Türkische Bevölkerung auf sich allein gestellt

Zuletzt machte der Rockmusiker Haluk Levent Schlagzeilen. Sein Verein "AHBAB" mietet einen Helikopter mit Wassertank aus Kasachstan. "Wir sind in Kontakt mit dem Land- und Forstwirtschaftsministerium. Der Helikopter wird für mindestens fünf Tage zur Verfügung stehen und in Marmaris in Kooperation mit den Behörden arbeiten", verkündet Levent auf Twitter (siehe weiter unten).