Auch die Wiener Gastronomen Volkan Akın, Mansur Yılmaz und Kürşat Bicakci wollen mit einer Spendenaktion aushelfen. Die drei Partner betreiben das Damak Etli Ekmek-Grill Restaurant-Cafe in Wien. Am 8. August eröffnet ihre zweite Filiale in der Favoritenstraße 105.

Angesichts der aktuellen Lage beschlossen die drei am Eröffnungstag ein Frühstück anzubieten, dessen Erlöse an die Opfer der Brände gehen soll.