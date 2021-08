Der Schleim ist Ausscheidungsprodukt mancher Algen und treibt an der Meeresoberfläche, aber auch darunter. Er setzt sich über kurz oder lang am Meeresboden ab, an manchen Stellen reicht er bis zu 30 Meter tief. Die Algen vermehren sich etwa durch höhere Temperaturen, sagt Ekin Akoglu, Meeresbiologe an der türkischen Odtü-Universität gegenüber der dpa. Begünstigt würde die Schleimbildung auch durch unbehandeltes Abwasser, das direkt ins Meer abgelassen wird. Die Küste des Binnenmeeres ist dicht besiedelt. An ihr liegen neben der 16-Millionen-Metropole Istanbul etwa Großstädte wie Bursa.

Auch der Klimawandel spiele ohne Zweifel eine Rolle, sagte etwa Baris Salihoglu, Chef des METU Institutes für Meereswissenschaften, gegenüber der Deutschen Welle. "Wir wissen, dass die Wassertemperatur im Marmarameer in den vergangenen 20 Jahren zwischen 2 und 2,5 Grad stärker gestiegen ist als der globale Durchschnitt", so Salihoglu. In den vergangen 50 Jahren hätten andere Stressfaktoren das Ökosystem zusätzlich geschwächt.

Zwar hatte die türkische Regierung eine große Aufräumaktion angekündigt, doch es scheint sich wenig geändert zu haben. Für Aufsehen sorgte nun eine Warnung der Meeresbiologin Nur Eda Topcu im Gespräch mit der Financial Times. on "Die Totenglocken läuten für das Marmarameer", wird Topcu zitiert. Sie hatte vergeblich versucht, insbesondere die Korallen zu säubern: "Wir können den Schleim nicht aufhalten."