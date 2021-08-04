Türkiye’deki yangınlarda zarar görenler için düzenlenen bağış kahvaltısı

Şiddetli orman yangınları, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde günlerdir olağanüstü bir hal yaşanmasına neden oluyor. Özellikle Türkiye'nin güneybatısındaki Antalya ve Muğla illeri yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında. Marmaris'in Turunç beldesi de dahil olmak üzere çok sayıda köyler tahliye edildi.

Yangınlarda şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan yaralandı veya evlerini kaybetti. Bir çok kişi ve çeşitli kuruluşlar sosyal medya üzerinden bağış ve yardım çağrısında bulunuyor.