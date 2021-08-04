Türkiye’deki yangınlarda zarar görenler için düzenlenen bağış kahvaltısı
‚Damak‘ restoranı işletmecileri 8 Ağustos’da düzenlenecek olan kahvaltı ile Türkiye’deki orman yangınlarında zarar gören insanlar için bağış toplayacak.
Şiddetli orman yangınları, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde günlerdir olağanüstü bir hal yaşanmasına neden oluyor. Özellikle Türkiye'nin güneybatısındaki Antalya ve Muğla illeri yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında. Marmaris'in Turunç beldesi de dahil olmak üzere çok sayıda köyler tahliye edildi.
Yangınlarda şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan yaralandı veya evlerini kaybetti. Bir çok kişi ve çeşitli kuruluşlar sosyal medya üzerinden bağış ve yardım çağrısında bulunuyor.
Viyanalı işletmeciler Volkan Akın, Mansur Yılmaz ve Kürşat Bıçakçı da bir bağış kampanyasıyla katkıda bulunmak istiyorlar. Üç ortak, Viyana'daki Damak Etli Ekmek-Grill Restaurant-Cafe'yi işletiyor. 8 Ağustos tarihinde ise Favoritenstrasse 105 adresinde ikinci şubelerini açıyorlar. Güncel durum nedeniyle, üç ortak açılış gününde müşterilerine kahvaltı sunup, bundan elde edilen geliri de yangında zarar gören insanlara bağışlama kararı aldı.
Yılmaz yazısında ‚Türkiye ile güçlü bağlantılarımız var ve Antalya bölgesinde de birçok insan tanıyoruz. Bu kampanya ile yangın mağdurlarına ve etkilenenlere yardım etmek istiyoruz. Burada katkıda bulunmak bizim için önemli. Bunu ancak birlikte aşabiliriz.‘, diye belirtti.
Gelir ile toplanan yardım, mağdurlara doğrudan ulaştırılacaktır. Yılmaz, ‚İhtiyaç sahipleri ve kuruluşlarla temas halindeyiz. Yardımın bir kısmıyla yeni ağaçlar diktirmek istiyoruz‘ dedi.
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