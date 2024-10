Muslime: Diskriminierung in Österreich am höchsten

Das geht aus einer Studie der Europäischen Grundrechteagentur (FRA) hervor, die 2021-22 durchgeführt und am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach hatten in Österreich 66 Prozent innerhalb eines Jahres Diskriminierung erfahren; im Fünfjahresschnitt waren es sogar 74 Prozent. Das ist der höchste Wert unter 13 EU-Ländern.

Insgesamt gaben die Befragten aus Subsahara-Afrika mit 80 Prozent am häufigsten an, in den vergangenen zwölf Monaten in irgendeiner Weise Diskriminierung erfahren zu haben. Muslime aus Syrien und der Türkei lagen in dieser Hinsicht mit 64 und 65 Prozent praktisch gleichauf. Auch in Deutschland, Dänemark und Italien erfuhr die Gruppe aus Subsahara-Afrika mehr Diskriminierung als andere; in Belgien und Frankreich lagen sie hingegen praktisch gleichauf mit den Nordafrikanern, in Frankreich sogar knapp unter diesen.

Diskriminierung bei Wohnungssuche, am Arbeitsplatz

Bei der Diskriminierungserfahrung bei der Wohnungssuche war Österreich im Fünfjahresschnitt mit 61 Prozent ebenso führend wie am Arbeitsplatz (52 Prozent), oder im Kontakt mit dem Gesundheitssystem (45 Prozent). Unter den Diskriminierungsgründen dominierten europaweit die Themen Migrationshintergrund, Religion und Hautfarbe, wobei bei Personen aus Subsahara-Afrika am häufigsten die Hautfarbe, bei den anderen Gruppen der Migrationshintergrund genannt wurde. 52 Prozent der Befragten gaben allerdings zwei oder mehr Diskriminierungsgründe an.