"Spieglein, Spieglein an der Wand. Sind wir zu muslimisch für dieses Land?"

© Minitta Kandlbauer Asma Aiad, eine der Kuratorinnen des Muslim*Contemporary Festivals.

Das Muslim*Contemporary Festival geht heuer in die vierte Runde - vom 21. Oktober bis 9. November gibt es Kunst an unterschiedlichen Orten in Wien zu erleben.