Ein Kunstfestival gewährt Einblicke in muslimische Welten

Schwerpunkt auf Bündnissen

„Die heurige Muslim* Contemporary findet in Rahmen des Transalpinen Festivals statt. Unser Schwerpunkt liegt daher auf Bündnissen“, erklärt Kuratorin Asma Aiad. Man will sich über den Tellerrand - der nationalen Grenzen – hinwegzusetzen und sich fragen: Was haben die benachbarten Regionen gemeinsam, die unter anderem durch die Alpen verbunden sind? Wie erleben Muslim*innen und andere marginalisierte Gruppen diesen Umstand? Was können alle hier partizipierenden Menschen voneinander lernen, was können sie gemeinsam verlernen? Und wie können Bündnisse aussehen? „Uns war es deshalb auch wichtig, mit anderen Communities, wie etwa der Jüdischen, zusammenzuarbeiten“, so Aiad.