Nach ÖVP-Kritik: Mehr als 50 Kunstschaffende melden sich mit offenen Brief

Im November 2021 fand an der Akademie der bildenden Künste in Wien die "Muslim* Contemporary" statt. Ziel des Kunstfestivals war es, Musliminnen und Muslimen einen Raum zu geben, in dem sie ihre Alltagsrealitäten näherbringen und einen Diskurs darüber schaffen.

Die beiden Politikerinnen Laura Sachslehner, die auch Generalsekretärin der ÖVP ist, und Caroline Hungerländer sahen darin eine Veranstaltung mit "Naheverhältnis zum politischen Islam" und "linksextreme Gewaltbereitschaft", wie es in einer schriftlichen Anfrage im Gemeinderat ausdrückten.

Prominente Unterstützung

Nun gibt es aber Gegenwind aus der Kunstszene. Über 50 Kulturinstitutionen und Kunstschaffende, unter ihnen etwa prominente Persönlichkeiten wie der Rektor der Akademie der bildenden Künste Johan Frederik Hartle, oder die Direktorinnen der Kunsthalle Wien, Ivet Ćurlin, Nataša Ilić und Sabina Sabolović, melden sich mit einem offenen Brief gegen den „ÖVP-Angriff“. „Wir weisen diese Argumentation der ÖVP aufs Schärfste zurück und möchten mit großer Sorge auf diesen ÖVP-Angriff auf Kunstfreiheit und die muslimische Zivilgesellschaft aufmerksam machen. In ihren Vorwürfen nimmt die ÖVP-Anfrage weder auf die künstlerische Arbeit noch auf den Inhalt der Ausstellung Bezug“, heißt es darin.

"Von der ÖVP instrumentalisiert"

Kritisiert wird in dem offenen Brief vor allem die Unterstellung des "Politischen Islams". "Der vage Begriff 'politischer Islam' wird abermals von der ÖVP instrumentalisiert, um Muslim:innen und rassismuskritische Stimmen anzugreifen, einzuschüchtern und zu kriminalisieren. Künstler:innen of Color, die (teils rechtswidrige) ÖVP-Rechtspolitik kritisieren und künstlerisch den Rassismus verarbeiten, den sie tagtäglich erleben, wird in verschwörungstheoretischer Manier 'ein Naheverhältnis zum politischen Islam' unterstellt“, wird im offenen Brief begründet.

In voller Länge können Sie den offenen Brief hier lesen: Offener Brief — Muslim*Contempory