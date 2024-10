Islam-Experte Ahmad Mansour: "Integration ist alternativlos"

Segregationsbericht: Die Studie zu Zusammenhalt und Segregation aus 2023 ist etwa unter bundeskanzleramt.gv.at nachzulesen

28,4 Prozent der Afghanen und 31 Prozent der Syrer in Österreich wollen demnach keinen Politiker an der Spitze des Staates (also keine gewählte Person). Rund zehn Prozent der Afghanen und Syrer gaben an, ein Staat solle nach religiösen Gesetzen organisiert sein