Murat, Friedrich, Mirko, Otto: Der Mann mit den vielen Namen

FRIEDRICH : Derselbe Kollege, der mir den Mirko aufhals, stand eines Tages plötzlich vor mir. Ich sah die Glühbirne über seinem Kopf. "'Mir' bedeutet doch in slawischen Sprachen Frieden, oder?", stellte er die rhetorische Frage. Ich sah das Unheil kommen. "Dann bist du doch ein Friedrich!", stellte er begeistert fest. Ich erinnerte ihn höflich daran, dass er mir schon den Mirko aufgebrummt hat. Danke dafür.



OTTO: Das hat man davon, wenn man zu einem Tiroler Studenten höflich ist ... Dieser rief in der Redaktion an, ich vermittelte ihn an meinen Vorgesetzten, der gerade nicht an seinem Platz war. "Ach, danke, dass du den jungen Mann an mich verwiesen hast, Otto Vasic", sagte dieser schmunzelnd, nach dem er wieder da war und seine Mails gelesen hatte. Der Tiroler Bub hat aus dem Odobašić in unserem Telefonat ein "Otto Vasic". Stoak!

Damit das klar ist: Diese Liste ist lange nicht vollständig. In den fast 43 am Balkan, Deutschland und Österreich verbrachten Jahren hat sich doch der eine oder andere ungeliebte Name angesammelt. Doch, ausgerechnet ein Tiroler ist mein Hoffnungsschimmer. Mein lieber Kollege Armin nennt mich jetzt durchgehend Fritz. Du gfolsch' ma, Armin!