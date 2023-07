Vučić: "Gibt Kräfte in Montenegro, die Angst vor Serbien schüren"

Milatović der serbisch-orthodoxen Kirche nahe

Djukanović hatte Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit und 2017 in die NATO geführt. Serbien sieht für sich keine Zukunft in der NATO und pflegt auch ungeachtet des russischen Krieges gegen die Ukraine ein gutes Verhältnis zu Moskau. 2020 hatte Djukanović die Regierungsmacht an mehrheitlich pro-serbische Koalitionen verloren. Diese gewährten der von Belgrad gelenkten serbisch-orthodoxen Kirche eine Sonderstellung im kleinen Balkanland.

