Mirna Jukić: "Moramo prestati sa seksualiziranjem sportašica"

No, sport ima i svojih loših strana. Nakon finala Europskog prvenstva, došlo je primjerice do rasizma protiv engleskih igrača s migracijskom pozadinom.

Ponekad je granica između sporta i integracije te sporta i rasizma veoma tanka. Dok si uspješan, sve je super. No, čim stvari krenu nizbrdo, postaješ predmet kleveta i uvreda. To je i na Europskom nogometnom prvenstvu bilo vidljivo. Po meni je to nedopustivo. Ili podržavam nekoga ili ga ne podržavam. Ako podržavam jednu momčad, onda podržavam svakog pojedinca te momčadi.

Kako si se na početku snalazila u Austriji?

Na početku je bilo teško jer jednostavno nisam pričala njemački i nisam ništa razumjela. No, to sam relativno brzo nadoknadila. Nakon šest mjeseci u Austriji, dala sam prvi intervju na njemačkom jeziku u emisiji „Sport am Sonntag“. No, čim sam rekla da mi je omiljena životnja „das Delfin“ umjesto „der Delfin“ postala sam predmet ismijavanja u školi. Otac me pokušavao smiriti i savjetovao mi je da predložim đacima da šest mjeseci žive u Hrvatskoj, a zatim da daju intervju na hrvatskom.