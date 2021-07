Mirna Jukić: "Wir müssen aufhören Sportlerinnen zu sexualisieren"

Wie wurdest du damals in Österreich aufgenommen?

Am Anfang war es schon schwer, weil ich einfach kein Deutsch konnte und nichts um mich herum verstanden habe. Das habe ich aber relativ schnell nachgeholt. Nach einem halben Jahr in Österreich habe ich schon mein erstes Interview auf Deutsch bei Sport am Sonntag gegeben. Als ich dann aber gesagt habe, dass mein Lieblingstier „das Delfin“ ist, hat man sich in der Schule über mich lustig gemacht. Das war nicht schön. Mein Vater versuchte mich zu beruhigen und gab mir den Rat, mal meinen Mitschülern vorzuschlagen, ein halbes Jahr in Kroatien zu leben und dann ein Interview auf kroatisch zu geben.

Welche Sprache sprichst du mit deinen Kindern?

Größtenteils kroatisch. Meine Tochter spricht und versteh auch beides. Eine Zeit lang hat sie auch Italienisch geredet, weil mein Mann in Italien gespielt hat. Unser Sohnemann versteht auch beides, spricht aber mehr Deutsch als Kroatisch. Das ist auch vollkommen okay. Ich finde es einfach eine Bereicherung, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen können und dürfen.