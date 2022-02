Migrationsexpertin Šunjić fordert einheitliches europäisches Asylverfahren

Mehr Zusammenarbeit mit Herkunftsländern notwendig

In Afrika sei die Situation eine andere als in Afghanistan. In Ostafrika etwa würden Menschenschmuggler vor Schulen und Sportplätzen junge Menschen locken. In Westafrika wiederum seien es häufig die gebildeten Jungen, die sich auf der Suche nach einem besseren Leben auf den Weg machen und für die erste Etappe einfach einen Bus nehmen können. In Libyen kommen sie dann meist in die Fänge einer "Kidnapping Industrie". Die Familien der Geflohenen würden erpresst. Reicht das Geld nicht, drohe "Sklaverei" - sowohl Arbeitssklaverei als auch sexuelle Ausbeutung.

Šunjić plädierte deswegen an Europa, mit den Herkunftsländern mehr zusammenzuarbeiten. Wenn die Migranten vor den Grenzen Europas stünden, sei es schon zu spät. "Sie haben dann schon zu viel investiert, zu viel Geld, Zeit und Leiden." Die Menschen dann zurückzuschicken, sei wie einem Marathonläufer vor der Ziellinie zu sagen, er solle umkehren, erklärte die Expertin.

"Antiausländer-Haltung" in Österreich

In den Herkunftsländern gebe es verschiedene Debatten. Manche Regierungen seien über den Abfluss von Migranten gar nicht so unfroh. "Sie wollen sie nicht auf der Straße gegen sich demonstrieren haben, sondern in Europa, von wo sie Geld nach Hause schicken." In anderen Ländern wie beispielsweise Somalia, Afghanistan, aber auch Kroatien wiederum gebe es den Wunsch, den "Exodus" von jungen, gebildeten, ambitionierten Einwohnern zu stoppen. Sie wollen ihnen in ihrem Heimatland Chancen bieten.

"Europa versucht, Migrationsmanagement durch Informationskampagnen zu ersetzen", sagte Šunjić. Doch das funktioniere nicht. Die Migrationsursachen wie Armut oder Krieg könnten mit Kampagnen nicht bekämpft werden. Daher sei es wichtig, die Situation vor Ort zu kennen und nicht nur "die PR-Feeds diverser Regierungen".

Auch in Österreich ortet die Expertin keine Unabhängigkeit in der Migrationsfrage. Šunjić, die selbst mit ihren Eltern aus Kroatien nach Österreich geflohen war und jetzt Direktorin der Migrationsforschungsagentur Transcultural Campaigning in Wien ist, sieht seit den späten 1980ern eine "Antiausländer-Haltung" in Österreich. Aktuell erforscht sie die Motivation von Migranten, die nach Österreich zu kommen. Das Projekt "Zielland Österreich" sei noch nicht fertig. Ergebnisse wollte Šunjić daher keine verraten.