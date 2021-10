Aufgriffe in Wien: Schlepper passen ihre Strategie an

Die Migranten werden direkt in Gegenden der Bundeshauptstadt gebracht, die in Autobahnnähe und schwer einsehbar sind. Dort werden sie aus den teils übervollen Kastenwagen – laut BMI kommt es vor, dass 25 Menschen eingepfercht sind – ausgeladen. Zuletzt seien deshalb die Aufgriffe in Wien auch deutlich gestiegen.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 bisher mehr als 27.000 Personen aufgegriffen, die rechtswidrig nach Österreich kamen. Die meisten stammen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia.

Die Polizei hat erneut reagiert. Seit diesem Monat läuft eine Schwerpunktaktion, 438 Doppelstreifen sind im Einsatz. Wiener Polizisten konnten so in Favoriten vergangenen Mittwoch bereits eine libysch/syrische Schlepperbande ausforschen und sechs Verdächtige festnehmen.