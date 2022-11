Migrantische Ökonomien in Wien: Männlich, verwandt, jung

Von "Netzwerken gleicher Herkunft" gekennzeichnet

Unter dem Begriff Migrantische Ökonomien versteht man die selbstständige Erwerbstätigkeit von Personen mit Migrationshintergrund und die abhängige Beschäftigung in Betrieben, die von solchen Personen geführt werden oder einem spezifischen migrantischen Milieu verbunden sind. Migrantische Ökonomien sind durch die Existenz von "Netzwerken gleicher Herkunft" gekennzeichnet, die Unternehmensgründungen durch Bereitstellung von Erfahrung, aber auch Gründungskapital und Personal aus diesen Netzwerken begünstigten können. Andererseits bildet das Netzwerk einen Markt für spezifische, den Bedürfnissen der Herkunftsgruppe angepasste Waren und Dienstleistungen.

Migrantische Ökonomien kommen vornehmlich in Ballungsräumen wie Wien vor. Kund/innen migrantischer Unternehmen frequentieren diese hauptsächlich wegen des Produktsortiments und der Qualität. Bei vielen der befragten Unternehmer/innen handelt es sich um die erste Generation, die meisten befragten Unternehmer/innen der beiden Märkte waren zwischen 26 und 35 Jahre alt und männlich. Insgesamt sind in den untersuchten Kleinunternehmen zwei bis maximal vier Angestellte tätig, die in den meisten Fällen mit dem oder der Besitzer/in verwandt sind.

Das birgt laut Verfassern der Studie auch Gefahren in sich. "Problematisch in Familienunternehmen sind nicht oder 'schwarzbezahlte' Überstunden, die ein Ausbeutungsverhältnis innerhalb der Familie fördern. Experten/Expertinnen erwähnten in diesem Zusammenhang, dass sie die Aufgabe von öffentlichen Organisationen unter anderem darin sehen, betroffene Personen über Scheinselbstständigkeit aufzuklären, um diesen Ausbeutungsverhältnissen vor allem in Niedrigsektoren und in Familienunternehmen entgegenzuwirken", heißt es darin.