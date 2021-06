Lieber gründen: Warum MigrantInnen oft diesen Weg gehen (müssen)

MigrantInnen sind treibende Kraft der Start-up-Szene

In Deutschland wurde rund jedes fünfte Start-up zuletzt von MigrantInnen der ersten oder zweiten Generation gegründet, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Sonderauswertung des Deutschen Start-up-Monitors hervorgeht.

Mit einem Anteil von gut 20 Prozent sind Menschen mit Migrationshintergrund eine treibende Kraft der deutschen Start-up-Szene – trotz Problemen beim Kapitalzugang. Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsuni Wien belegt: Wer emigriert und sich auf ein neues Leben einlässt, ist eher bereit, ein Unternehmen zu gründen. „Migration funktioniert damit wie ein Selektionsmechanismus. Vor allem jene mit Risikobereitschaft gehen ins Ausland und bringen damit Persönlichkeitsmerkmale mit, die auch für Gründungen relevant sind“, erklärt Peter Vandor, Autor der Studie.

Das Niveau der Unternehmensgründungen sei hierzulande ebenfalls sehr hoch, meint Vandor. Die Datenlage gibt ihm recht. Laut Wirtschaftskammer Österreich hatten 2018 rund 119.000 Einzelunternehmer (und damit rund ein Drittel) einen Migrationshintergrund.

Aus den Arbeitsmarktstatistiken der Statistik Austria liest sich wiederum heraus, dass von den rund 390.000 selbstständig Erwerbstätigen in Österreich rund 21 Prozent einen Migrationshintergrund aufweisen, knapp 18 Prozent in erster Generation. Nach Staatsangehörigkeit stammen rund neun Prozent aus der EU, mit großen Abstand folgen Bosnien, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien mit insgesamt 1,4 Prozent und die Türkei.

In Wien ist die Gründerszene besonders aktiv.

Zwischen 2008 und 2020 ist die Zahl der Wiener Selbstständigen um 70 Prozent von 22.000 auf 37.000 gestiegen, während sich im selben Zeitraum die Zahl der Selbstständigen ohne Einwanderungsgeschichte kaum verändert hat.

Wichtigstes Herkunftsland ist die Slowakei, gefolgt von Türkei, Rumänien und Deutschland. Gegründet wird vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Gastronomie, im Bau, sowie in der Herstellung von Waren.

Tülay Tuncel, die für die Wirtschaftsagentur Wien für den Bereich der Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund zuständig ist, beobachtet einen weiteren Trend: „Die GründerInnen werden jünger, haben eine gute Ausbildung und denken innovativer. Sie verfolgen den Anspruch, sich abzuheben.“

Doch das würden viele in der Gesellschaft übersehen, so die Beraterin. „Die Masse sieht und erlebt die Erdgeschosszonen, mit den Kebabständen, Handyshops und Lebensmittelläden. Dabei stehen hinter vielen digitalen Dienstleistungen migrantische GründerInnen. Immer mehr Unternehmen, Start-ups und Dienstleistungsbetriebe werden von Menschen mit Migrationshintergrund geleitet. Sie schaffen damit Arbeitsplätze und tragen zur Wertschöpfung bei.“

In der Wirtschaftsagentur Wien werden Eingewanderte in 17 Sprachen in der Gründungsphase beraten, u.a. werden Markt- und Zielgruppenanalysen besprochen und Businesskonzepte geschärft. „Wir versuchen ethnisch gefärbte Geschäftsideen an die aktuelle Wirtschaftslage und an die Nachfrage in Wien anzupassen“, so Tuncel. So wollte ein ehemaliger Kunde mit türkischer Herkunft in Wien eine Art Marillen-Boutique eröffnen. „Er kam aus einer Stadt, in der Marillen wie Gold behandelt wurden und sah dafür in Wien noch großes Potenzial. „In Wien würde er mit dieser Idee allein kein breites Publikum ansprechen.“

"Ich hasse das Wort Innovation"

Genau den Zugang kritisiert der Business Angel und Gründer des Immico Cafes, Ahmad Majid. Er begleitet seit Langem junge Gründer mit Migrationshintergrund, vernetzt sie mit ExpertInnen und versucht ihre Ideen zu schärfen. „Ich hasse das Wort Innovation auf den Förderanträgen. Es sollte nicht sein, dass alle Geschäfte, etwas Innovatives machen müssen. Ein Kebab- oder Pizzastand ist genauso unternehmerisch, wie ein Tech-Start-up. Es muss nichts neu erfinden, sondern Geld zu den Leuten bringen. Auch diese Unternehmen treiben die Wirtschaft“, sagt Majid.