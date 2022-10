"Liebe, D-Mark und Tod": Von Gastarbeitern und vielem mehr

So sind die Lieder anfangs von Sehnsucht und Wehmut geprägt. Gemacht von Menschen, die voller Hoffnung nach Deutschland kommen, deren Leben von harter Arbeit, Ausbeutung und Ausgrenzung geprägt sind. Ohne Sprachkenntnisse und mit der Aussicht, dass sie hier nur für eine bestimmte Zeit bleiben werden, geht es in den Liedern dieser Zeit (Gürbetci Türküleri), oft um Heimweh, Liebe, Entfernung und die Schwierigkeiten in "Alamanya".

Goldene Zeiten

Während die Musik anfangs noch ein Nischenprodukt ist, entwickelt sich mit der Zeit ein - zumindest innerhalb der Gastarbeiter:innen - kommerzieller Markt dafür. Nostalgisch erinnern sich Künstler:innen an die "Goldenen Zeiten“ zurück.

Eine Zeit, in der Sängerin Yüksel Buyükkasp (Die Nachtigall von Köln) so viel Kassetten verkauft, dass sie mehrere Goldene Schallplatten bekommt. Eine Zeit, in der sich parallel zu Deutschland und zur Türkei eine ganze Musikindustrie entwickelt. "Wenn man es sich heute betrachtet, kann man eigentlich sagen, dass die Musik von Türkei-stämmigen in Deutschland, sich wie eine eigene Region der Türkei entwickelt hat", so Cem Kaya, Regisseur des Filmes.