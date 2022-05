Leichenfund in Belgrad beendet die lange Suche nach jungem Kroaten

Kaum eine Fahndung in der jüngeren Geschichte Serbiens hat so viel Zeit in Anspruch genommen - und so stark sowohl die kroatischen als auch die serbischen Medien beschäftigt. Nach Matej Periš, einem 27-Jährigen aus der zweitgrößten kroatischen Stadt Split, wurde seit dem Silvesterabend gesucht. Nun hat die Suche ein Ende gefunden.

Die DNA-Analyse der Leiche, die in der Donau nahe Belgrad am Mittwoch gefunden worden war, ergab, dass es sich dabei um Periš handelt. Die Todesursache war Ertrinken, wie eine Autopsie ergab.

Seitdem das Verschwinden des kroatischen Staatsbürgers gemeldet worden war, haben Mitglieder des Innenministeriums intensiv nach ihm gesucht und alle Maßnahmen und Maßnahmen ergriffen, um ihn zu finden und alle Fakten und Umstände seines Verschwindens aufzuklären.



Mitglieder der Polizeiverwaltung der Stadt Belgrad, der Gendarmerie-Taucheinheit, der Kriminalpolizeidirektion, der Polizeistation für Flusssicherheit sowie aller Polizeistationen in der Stadt Belgrad waren damit beschäftigt, Periš zu finden. Das teilte das serbische Innenministerium mit.