Mysteriöses Verschwinden eines jungen Kroaten in Belgrad

Die Titelgeschichte auf dem beliebtesten kroatischen Internet-Portal ist ein Live-Ticker. Es handelt sich allerdings nicht, wie man in Pandemiezeiten annehmen würde, um die Live-Berichterstattung über die neuesten Entwicklungen bezüglich des Coronavirus. Das Thema, das derzeit ganz Kroatien beschäftigt, ist das mysteriöse Verschwinden eines Landsmannes im benachbarten Serbien.

Es sind mittlerweile drei Tage her, seitdem Matej Periš zum letzten Mal gesehen wurde. Der 27-Jährige aus der zweitgrößten kroatischen Stadt Split war mit sechs weiteren Freunden in die serbische Hauptstadt Belgrad gereist, wo man Silvester feiern wollte. In der Neujahrsnacht gingen die Kroaten zuerst in ein Restaurant essen, anschließend setzten sie ihren Feierzug in einem Nachtclub fort, der in der beliebten Ausgehmeile am Fluß Sava gelegen ist.

Eben dort fiel einigen in der Truppe Mitten in der Nacht auf, dass Periš schon seit einiger Zeit nicht mehr an seinem Platz war. Also machten sie sich auf die Suche nach ihm. Auf dem Weg aus dem Club stellten sie fest, dass seine Jacke immer noch in der Garderobe sei. Sie setzten ihre Suche fort, hofften, den vermissten Freund in dem gemieteten Appartement anzutreffen. Nachdem dies nicht geschehen war, verständigten sie die Polizei.