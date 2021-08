Kurz in Kroatien: "Ihr könnt die Masken abziehen"

Foto ohne Maske und Abstand

Das lokale Portal IstraIN zitierte einen der Mitarbeiter des Restaurants in Rovinj: "Ein einfacher Mann (Anm. Kurz), er war überhaupt nicht kompliziert. Als wir ihn nach einem Foto fragten, hatten wir Schutzmasken an. Er sagte uns, dass wir sie abnehmen sollen, damit unsere Gesichter und unser Lächeln gesehen werden können". Die Aussage über die Maske hat OE24 nicht zitiert.

Ob so ein Kanzlerfoto in Zeiten wie diesen, in denen Österreichs Regierung an die Bürger appelliert, sich verantwortungsvoll zu verhalten, gut ankommt?