Türkische Aberglauben - Kein Abschied ohne ein Glas Wasser

Da dem aber nicht so war, helfe ich mir mit einem Dattelkern in meiner Geldbörse aus. Laut meiner Tante soll das nämlich Reichtum bringen. Ob es wirklich was bringt? Sagen wir mal, ich bin noch in der Testphase.



Wenn jemand lange ins Leere schaut, sagt man in Österreich, man hat ins “Narrenkastl" geschaut. In der Türkei hingegen ist ein Indiz dafür, dass man Besuch bekommen wird.



Niemals ein einzelnes Bussi geben

Indizien, welches Geschlecht ein Baby haben wird, bieten türkische Aberglauben ebenfalls. Hat eine Frau während der Schwangerschaft Gelüste auf süße Sachen, wird es ein Bub. Gustert es sie nach Saurem, deutet das auf ein Mädchen hin.



Was man ebenfalls in der Türkei sagt ist, dann man nie ein einzelnes Bussi geben soll. Denn kriegt man nur ein Bussi auf eine Wange, heißt das, dass man, wie das Bussi, alleine sein wird. Deshalb gilt immer das Credo: Bussi Links und Rechts.