Aberglauben am Balkan: Wo Kaffee verschütten zu Reichtum führt

Ja nicht die Tasche am Boden lassen!

Die andere Oma, die rein gar nichts mit dem Islam zu tun hatte, stupste mich hingegen immer an, wenn wir einem Schornsteinfeger begegneten. "Schnell, drück einen Knopf und wünsch dir schnell was", flüsterte sie zu. Der Wunsch würde nur in dann in Erfüllung gehen, wenn man dies tut, solange der Mann in Schwarz in Sichtweite sei. Ohne Knopf auf seinem Gewand war man chancenlos, das Wunsch-Dir-Was funktioniert nur mit dem runden Teil.

Beinahe panisch wurden beide Omas, wenn der (weibliche) Gast die (Hand)Tasche auf dem Boden liegen ließ. Das würde Armut nach sich ziehen. Arm waren für mich eher die dem Aberglaube fernen Damen, die sich mit verzogener Miene nach ihren Täschchen bücken und diese auf etwa einer Schuhkommode ablegen mussten.