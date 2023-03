Unbekannter betrat kroatisches Gymnasium mit einer Machete

Zeitungsberichte schockierten Schulkinder und Eltern in der gesamten Region. Ein junger Mann brach am Montag um 14.00 Uhr in ein Gymnasium in Zagreb ein. Er war bewaffnet mit einer Machete und soll ein Klassenzimmer betreten und daraufhin einen Schüler mit der Waffe bedroht haben. Verletzt wurde niemand, die Schüler stehen aber unter Schock.

"Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit sich die Schüler sicher fühlen“, sagte die Schuldirektorin Zdravka Martinić-Jerčić. "Jetzt müssen wir uns darum kümmern, den Schülern zu helfen, diese Situation zu überwinden. Der Unterricht ging wie gewohnt weiter, wir haben den Unterricht nicht unterbrochen. Ich denke, es ist besser, wenn die Schüler hier sind, damit sie auch psychologische Hilfe kriegen können“, so Martinić-Jerčić.