Sechs neue Fächer, mehr Sport: Kroatien testet neues Schulprogramm

Gleiche Bedingungen für alle schaffen

Nach der experimentellen Phase soll das Konzept der Ganztagsschule in vier Jahren in allen Schulen Kroatiens Fuß fassen. Bildungsminister Fuchs wies darauf hin, dass die Ganztagsschule die Chance für jedes Kind biete, unabhängig von seinem sozio-materiellen Status oder dem Bildungsstand der Eltern, die gleichen Bedingungen in der Schule zu haben.



"Wir wollen die Nachhilfe zu Hause von der Tagesordnung zu streichen und dadurch die Qualität des Familienlebens steigern. Da es künftig keine Hausaufgaben geben wird, wird ein besseres Familienzusammenleben, aber auch die Sozialisierung zwischen Gleichaltrigen möglich sein", ist sich der Minister sicher.