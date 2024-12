Kroatien unter Schock: Baby-Leichen waren im Hof vergraben

Kroatien steht unter Schockstarre : In einem Dorf nahe der Stadt Varaždin wurden am Dienstag die Leichen zweier Neugeborener sowie ein stark unterernährtes 4-jähriges Kind gefunden.

Polizei bekam den Hinweis, dass die Kinder vernachlässigt werden

Der stellvertretende Premierminister und Innenminister Davor Božinović bestätigte in einer am Dienstag abgehaltenen Parlamentssitzung, dass die Polizei nach einem Hinweis über mögliche Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern in der Gemeinschaft unverheirateter Partner im Alter von 38 und 34 Jahren, die in der Gegend von Varaždin leben, zum Familienhaus gefahren sei.