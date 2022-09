Kroatien: Regierung beschließt Deckelung von Lebensmittelpreisen

Paket Nr. 2

Finanzielle Unterstützung zur Abfederung von hohen Kosten bekommen auch Landwirte und Fischer. Für Unternehmen sind u. a. Förderungen für die Energiewende geplant. Firmen, die wegen hohen Energiekosten bereits in die Schwierigkeiten geraten sind, soll mit günstigen Krediten geholfen werden. Die Regierung kündigte auch eine Sondersteuer auf Gewinne an, mit der jene Unternehmen besteuert werden, deren Gewinne in der Krise stark gestiegen sind.

Einen ersten großen Maßnahmenpaket zur Abfederung der Preissteigerungen hatte die kroatische Regierung schon im Frühjahr beschlossen. Das damalige Volumen belief sich auf 4,8 Milliarden Kuna (knapp 640 Mio. Euro).