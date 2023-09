Kroatien plant den Bau einer Autobahn nach Dubrovnik

Dubrovnik geh√∂rt seit Jahren zu den meistbesuchten St√§dten in Kroatien. Einer britischen Studie zufolge habe die "Perle der Adria" bei der Zahl der G√§ste pro Einwohner sogar Venedig √ľberholt und sei in dieser Kategorie die unangefochtene Nummer eins in Europa. Dieser, f√ľr die Ortsbewohner nicht nur erfreuliche Trend, d√ľrfte sich fortsetzen. Denn in Zukunft wird man die im √§u√üersten S√ľden des Landes gelegene Stadt noch leichter erreichen k√∂nnen - mit einer Autobahn. Bisher kamen die meisten Touristen per Flugzeug nach Dubrovnik, teils auch wegen der beschwerlichen Anreise √ľber Landstra√üen.

Wie der kroatische Minister f√ľr Meer, Verkehr und Infrastruktur Oleg Butkovińá nun erkl√§rte, habe die kroatische Regierung beschlossen, die verbleibenden drei Jumbo-Darlehen in H√∂he von 600 Millionen Euro aufzunehmen. Mit dem Geld wolle man den Bau der beiden verbliebenen Abschnitte des Adriatisch-Ionischen Korridors, der sich auf einer L√§nge von 1.100 Kilometern zwischen Italien und Griechenland erstrecken soll, in Kroatien finanzieren. Es handelt sich um die Abschnitte KriŇĺiŇ°ńáe - ŇĹuta Lokva und eben Doli - Dubrovnik.

