Kosovo möchte Russland nicht an seiner Grenze haben

Die kosovarische Außenministerin Donika Gervalla fordert angesichts "der neuen geopolitischen Lage in Europa" nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Anerkennung des Kosovo durch jene fünf EU-Staaten, die das bisher nicht getan haben. Sollten Spanien, Rumänien, die Slowakei, Griechenland und Zypern diesen Schritt setzen, wäre das ein Signal, dass an den Grenzen am Balkan nicht mehr "gerüttelt wird", so Gervalla in einem Interview mit der Wiener Zeitung.

"Es wäre ein wichtiger Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Region" zeigte sich Gervalla überzeugt. Die ehemals südserbische Provinz Kosovo hatte 2008 ihre Unabhängigkeit erklärt. Die fünf EU-Staaten haben diese wegen diverser interner Minderheiten- und Nationalitäten-Konflikte bisher nicht anerkannt. Gervalla vermisste im Gespräch mit der Wiener Zeitung aber auch eine klare Sprache der EU gegenüber Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, der sich weiterhin nicht von Russland distanziere.