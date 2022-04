Korona: Sağlık Bakanlığı 3.412 vefat sayısını daha bildirdi

Sağlık Bakanlığı Salı günü şu ana kadar kayıtlara geçmemiş olan 3.412 korona ölümünü “daha” açıkladı. Salgının başlangıcından bu yana resmi olarak teyit edilen koronavirüs ölümlerinin sayısı yüzde 21 artmış oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Covid-19 ölümlerinin sayısındaki belirgin artış, İstatistik Avusturya'dan alınan ölüm nedeni istatistikleri ile Epidemiyolojik Raporlama Sistemi (EMS) arasındaki veri karşılaştırmasından kaynaklanıyor" dedi.

Şu anda açıklanan ölüm verileri, 2021'in sonuna kadar olan dönemle ilgilidir. Salı gününe kadar , 16.439 kişinin Covid-19’dan öldüğü rapor edilmişti. Sonradan raporlanan verilerle birlikte, pandeminin başlamasından bu yana, yani iki yılı aşkın bir sürede, koronavirüsten ölen insan sayısı 19.851'e yükselmiş oldu.

Bakanlık, açıklanan yeni sayıların zaten EMS'de kayıtlı olmuş olduğunu, yalnızca EMS'de daha önce kaydedilmemiş ölüm verilerinin Çarşamba günü EMS vaka raporuna aktarılacağını vurguladı. Açıklamada, bu karşılaştırmanın verilerin tek tip ve yüksek kalitede olması için yapıldığı belirtildi.

Daha sonradan bildirilmış olan vefat sayıları, İstatistik Avusturya'nın ölüm nedeni istatistiklerinde zaten listelenmiştir. Bu sayılar bir raporlama gecikmesi nedeniyle EMS’de henüz kaydedilmemiş olan, temel hastalığın Covid-19 veya bir hastalığa ek olarak Covid-19 olup ölen kişilerin verilerini içeriyor. Geç kayıt süreci, Bakanlık ve AGES tarafından İstatistik Avusturya ile işbirliği içinde kalite güvencesi amacıyla yürütülen yıllık veri karşılaştırmasının bir parçası olarak gerçekleşmektedir. EMS kayıtlarında "hastalık" durumu ile "ölüm" durumu arasında "iyileşti/geçirdi" statüsüne sahip olmayan, laboratuvar tarafından enfekte oluşu doğrulanmış kişiler Covid-19'dan ölmüş olarak kabul edilir.

"Başarısızlığın Kanıtı"

SPÖ partisinin sağlık sözcüsü Philip Kucher bir yayında, bu gecikmeli raporunu "federal hükümetin pandemi yönetiminde tamamen başarısız olduğuna dair bir kanıt daha" olarak gördüğünü söyledi. Kucher, "Günde yaklaşık on ölüm, on sona eren hayat, geride kalan on acılı aile bu federal hükümet tarafından basitçe unutuluyor" diye eleştirdi ve Şansölye Karl Nehammer (ÖVP) ve Sağlık Bakanı Johannes Rauch'tan (Yeşiller) bu konu hakkında derhal bir açıklama yapmalarını talep etti.

Kucher, "Korona salgınının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, bu federal hükümet hala korona verilerini merkezi olarak yönetecek ve iyi işlenmiş ve şeffaf bir şekilde kullanıma sunacak bir konumda değil" deyip SPÖ’nün tek tip bir kriz ve veri yönetimi talep ettiğini hatırlattı.