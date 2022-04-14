Bu Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak Corona kuralları

Mevcut Corona kurallarının sona ermesinden iki gün önce - düzenleme 16 Nisan'da sona eriyor - sorumlu Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Cumartesi gününden itibaren Avusturya genelinde uygulanacak önlemleri sundu. Sağlık Bakanlığı'na göre FFP2 maske şartı uygulanmaya devam ediyor

• tüm toplu taşıma araçlarında ve ilgili duraklarda

• temel ticaretin müşteri alanlarında (süpermarketler, eczaneler, posta ve banka şubeleri)

•hastanelerde, huzurevlerinde ve huzurevlerinde.

Kapalı mekanlarda FFP2 maske şartı resmi olarak kaldırılıyor, ancak bakanlık bunu önermeye devam ediyor. Kumaş maskeler veya ağız ve burun koruması, FFP2 maskesine Sağlık Bakanı için bir alternatif değil.

3G kuralı hastaneler, huzurevleri ve huzurevlerindeki ziyaretçiler, çalışanlar ve hizmet sağlayıcılar için geçerli olmaya devam ediyor. Diğer her yerde Sağlık Bakanlığı'ndan artık herhangi bir 3G kuralı yok.

3. Aşı 12 ay geçerlidir

Yeşil Pasaportta üçüncü aşının geçerlilik süresi mevcut 9 aydan 12 aya (365 gün) uzatılacaktır. Arka plan: Nisan ayının sonunda, yaklaşık 800 üçüncü aşının süresi dolacak ve sertifika Yeşil Pasaportta kırmızı görünecekti. Mayıs ayında bu, yaklaşık 900 aşı sertifikasını daha etkileyecekti - Haziran sonunda toplam yaklaşık 74.000 kişi üç aşıdan etkilenmiş olacaktı. Yeşil Sağlık Bakanı yeni, rahat önlemleri sunarken 'Herkes tatile gidebilir' dedi. ' Rauch, korona aşısına atıfta bulunarak şunları söylüyor: 'Şu anda dördüncü bir aşı için genel bir öneri yok. Biz Avrupa Birliğinin önerilerine uyuyoruz.'

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