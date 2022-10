Ein Kompass soll Zuwanderinnen auf österreichischen Arbeitsmarkt führen

"Bevor ich Herrn König getroffen habe, hatte ich ein Ziel gehabt. Nun habe ich einen Plan", schwärmt Svitlana Skrynnik von ihrem Mentor. Zu Beginn der russischen Invasion ist die Ukrainerin nach Österreich gekommen. Viel hatte sie in ihrem Gepäck nicht, was ihr allerdings auf der Flucht niemand wegnehmen konnte, ist ihr Master in Finanzen und Bachelor in IT - und über 20 Jahre Berufserfahrung in diesen Bereichen.

Svitlana Skrynnik, die außer Deutsch vier weitere Sprachen beherrscht, ist eine von 100 Frauen, die am Frauenförderungsprogramm "KOMPASS – 100 Frauen, 100 Chancen. Karrierewege für Zuwanderinnen" teilnehmen. Das Ziel dieser Initiative des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ist es, über ein halbes Jahr zugewanderte Frauen beim Berufseinstieg und beim Aufbau eines beruflichen Netzwerks zu unterstützen und ihre Qualifikationen für den österreichischen Arbeitsmarkt gezielt zu nutzen. Die Bewerberinnen kommen aus 50 verschiedenen Nationen; 90 Prozent haben Abschlüsse im universitären Bereich.