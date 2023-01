Kino-Abo für 18 österreichische Kinos startet im März

Am 9. März startet in Österreich ein Kino-Abo, das in ganz Österreich gilt. Insgesamt sind 18 Kinos in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Graz, Salzburg und Tirol dabei. Mit dem Kino-Abo können Kinobesucher die teilnehmenden Kinos unbegrenzt nutzen. Das Abo kostet zwischen 22 und 24 Euro im Monat.