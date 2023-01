Flatrate für heimische Programmkinos startet im März

Was per Streaming am heimischen Fernsehgerät längst Standard ist, hält nun auch im Kino Einzug: das Abonnement. Bereits im November wurde angekündigt, dass Cinephile ab Frühjahr zum monatlichen Fixpreis vor der großen Leinwand Platz nehmen sollen, jetzt steht mit dem 9. März auch der genaue Starttermin fest.

Bereits am 15. Februar startet online unter nonstopkino.at der Vorverkauf für das "Nonstop Kinoabo", an dem zu Beginn 18 Programmkinos in sechs Bundesländern teilnehmen werden (die vollständige Liste finden Sie am Ende des Artikels, Anm.).