Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund gehen seltener zum Arzt

"Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass die gesundheitliche und soziale Lage von Kindern und Jugendlichen und deren Integration sich gegenseitig beeinflussen", sagt Maria Hofmarcher und fügt hinzu: "Und das sollte bei Initiativen und Maßnahmen zur Integration stärker miteinbezogen werden".

Die Expertin für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik wurde vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) beauftragt, eine Studie zu machen, die die Lebenslagen und den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft analysiert.

Vergleichende Analysen

"Migration in Österreich: Gesundheitliche und ökonomische Aspekte II - Kinder und Jugendliche in Österreich" wurde nun im Rahmen des 4. Österreichischen Integrationsgipfels präsentiert. Der Forschungsbericht umfasst auch vergleichende Analysen der ökonomischen und sozialen Bedingungen, der Lebensqualität, der Risikofaktoren, der Inanspruchnahme des Gesundheitswesens und den damit in Zusammenhang stehenden Kosten für die Bevölkerung Österreichs.