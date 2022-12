"STOPP! Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen": Neue Broschüre in 7 Sprachen

Gewalt erkennen, Hilfe finden

"Gewalt betrifft viele Mädchen und Frauen, und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer sozialen Schicht oder ihrer Religion. Diese Gewalt hinterlässt physische und psychische Spuren, unter denen Betroffene oft ihr Leben lang leiden. Die ÖIF-Broschüre bietet Frauen, die Gewalt erlebt haben und erleben, Informationen und Anlaufstellen", erklärt Bundesministerin Susanne Raab.

"Gewalt an Frauen und Mädchen kann in verschiedenen Formen auftreten: Es gibt körperliche, psychische, finanzielle, sexuelle und kulturell geprägte Gewalt. In vielen Fällen realisieren Frauen und Mädchen gar nicht, dass sie Gewalt erlebt haben, auch trauen sich Betroffene oft nicht, darüber zu sprechen. Mit der neuen Broschüre unterstützen wir Frauen dabei, Gewalt zu erkennen und Hilfe in Anspruch zu nehmen", fügt Sonia Koul, Leiterin des ÖIF-Frauenzentrums, hinzu. Das ÖIF-Frauenzentrum bündelt Integrationsangebote für Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund unter einem Dach, bietet Beratungen an und stellt in Zusammenarbeit mit renommierten Partnerorganisationen spezifische Integrations- und Förderprogramme, Seminare, sowie Sprechstunden, Dolmetsch- und Unterstützungsangebote zur Verfügung.

"'Von Frau zu Frau' ist das Motto von FEM Süd - wir stärken Frauen und Mädchen, damit sie ein Leben in Selbstbestimmung, Autonomie und Unversehrtheit führen können. In unseren Beratungen, Workshops für von FGM/C betroffene und bedrohte Frauen sowie in unseren ExpertInnen-Schulungen vermitteln wir Wissen über weibliche Genitalverstümmelung und andere Formen traditionsbedingter Gewalt, und über diese Themen informiert die Broschüre niederschwellig und in mehreren Sprachen", sagt Umyma El Jelede, inhaltliche Projektleiterin der FGM/C Koordinationsstelle, FEM Süd.

"Das Rote Kreuz setzt auf Prävention und Aufklärung, unter anderem mit der FGM/C-Koordinationsstelle, um Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung als Form geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu setzen. Zusätzlich zur beratenden Funktion der Koordinationsstelle werden Multiplikator/innen ausgebildet, die diese Botschaften dann weitertragen. Auch bei Gewalt gegen ältere Frauen setzt das Rote Kreuz mit seinen Gewaltpräventionsworkshops wichtige Akzente. Nach dem Motto 'Gewalt erkennen und Hilfe holen' können Betroffene in der Broschüre Anlaufstellen und Kontaktadressen von Gewaltschutzzentren in ganz Österreich finden", betont Petra Schmidt, Bereichsleitung Gesundheit und Soziale Dienste beim Österreichischen Roten Kreuz.