Kid Pex nimmt in neuer Single politische Elite des Landes auseinander

Mit von der Partie beim Donauinselfest

Still wird es um den Ute-Bock-Preis Gewinner 2020 und "Persönlichkeit des Jahres 2021" (Mig-Awards) nicht: Er findet sich auch im Line-Up des diesjährigen Donauinselfestes, bei welchem er am Samstag, dem 25. Juni, um 19 Uhr auf der Friedensbühne rappen wird. Ebenso bestätigt: ein Auftritt beim Volksstimmefest am 4. September auf der Jura-Soyfer-Bühne.