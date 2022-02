Türkische Jugend will am liebsten weg aus der Türkei

Ein knappes Drittel würde am liebsten in europäischen Ländern wohnen, weil sie dort unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, mehr Freiheiten und Menschenrechte sowie einen höheren Lebensstandard erwarten. Nur gut 27 Prozent der Befragten sagten, sie würden weiterhin in der Türkei leben wollen.

Große Politikverdrossenheit

Für Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt die Umfrage nichts Gutes hoffen. Mehr als 80 Prozent der Befragten, von denen viele bei der kommenden Wahl erstmals an die Urne treten dürften, sagten, sie hätten kein Vertrauen in den Präsidenten. 34,6 Prozent geben ihm die Schuld an den derzeitigen Problemen des Landes. 62,5 Prozent sind allgemein unzufrieden mit der Führung des Landes. Die Politikverdrossenheit scheint hoch: nur 3,7 Prozent vertrauen Politikern. Auch die klassischen Medien genießen kaum Ansehen: nur 6,9 Prozent der Befragten gaben an, Zeitungs- und Fernsehjournalisten zu vertrauen.