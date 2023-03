Einer der weltweit meistgesuchten mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen ist offiziellen Angaben zufolge in Montenegro verhaftet worden. Die montenegrinische Polizei habe den flüchtigen Kryptowährungs-Unternehmer Do Kwon "mit gefälschten Dokumenten" am Flughafen in Podgorica festgenommen, erklärte Innenminister Filip Adžić am Donnerstag im Onlinedienst Twitter. "Einer der meistgesuchten Männer der Welt wurde in Podgorica verhaftet", schrieb Adžić.

Der Zusammenbruch seines Startups Terraform Labs hat im vergangenen Jahr rund 40 Milliarden Dollar Anlegerkapital vernichtet und die globalen Kyptomärkte erschüttert. Mit der Festnahme des 31-jährigen Do Kwon ist einer der meistgesuchten mutmaßlichen Kryptobetrüger in Gewahrsam der Polizei. Do Kwon war der CEO und Mitgründer eines Startups namens Terraform Labs mit Sitz in Singapur, das die Kryptowährungen TerraUSD und die Schwesterwährung Luna herausgab. Beide implodierten im Mai 2022, Terraform Labs ging pleite und Do Kwon setzte sich ab.