In Österreich leben 9,1 Millionen Menschen

Den größten Einwohner-Zuwachs in Österreich gab es in Wien, den geringsten in Kärnten. Nur in 4 Bezirken in Österreich gab es einen Einwohner-Rückgang. Das waren Rust, Gmünd, Lilienfeld und Wolfsberg.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.