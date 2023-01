In Österreich gibt es 2 Millionen Singles. Also Menschen, die keine Partnerin oder keinen Partner haben. Das sind etwa 30 Prozent aller Menschen in Österreich. Das hat eine Umfrage ergeben. Die meisten Menschen, die alleine sind, leben in Wien und in Vorarlberg. Am wenigsten Singles gibt es in Oberösterreich und Salzburg.

Jeder 2. Single ist bereits länger als 3 Jahre alleinstehend. Rund 15 Prozent der österreichischen Singles gaben an, "rundum glücklich" zu sein. Die restlichen Befragten gaben an, dass ihnen etwas abgeht.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

