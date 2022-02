Im Schatten der Ukraine-Krise: EU-Außenminister beraten über Bosnien

Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Mit Besorgnis werden vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine gesehen. In Europa gibt es allerdings nicht bloß einen Krisenherd, dessen ist man sich in der Spitzendiplomatie der Europäischen Union durchaus bewusst.

Deshalb sind weitere Themen auf der Tagesordnung des Außenministertreffens die Lage in Bosnien und Herzegowina und in Mali. Bosnien und Herzegowina befindet sich nach Einschätzung der EU in einer der schwersten politischen Krisen seit dem Ende des bewaffneten Konflikts im Jahr 1995. Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik treibt seine Abspaltungspläne bosnischen Republika Srpska voran. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg äußerte sich neuerdings "äußerst" besorgt. "Die Integrität von Bosnien-Herzegowina steht nicht zur Disposition", betonte er.