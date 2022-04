Heute vor 30 Jahren hat Österreich Bosnien als souveränen Staat anerkannt

Größter Investor

Seitdem haben die beiden Länder enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen aufgebaut. Österreich hat in den 1990ern 90.000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen, geschätzt 180.000 Menschen bosnischer Abstammung leben mittlerweile hierzulande.

Österreich ist wiederum seit Jahren der größte ausländische Investor in Bosnien und Herzegowina. Die Bosnische Zentralbank hat 2021 die fremden Investitionen in den vergangenen 25 Jahren unter die Lupe genommen. Österreich habe demnach in diesem Zeitraum am meisten in BiH investiert. Als Ursache dafür werden historische Beziehungen dieser beiden Länder genannt.