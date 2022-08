"Grease"-Star Olivia Newton-John gestorben

Die bekannte Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist mit 73 Jahren gestorben. Sie starb in ihrem Haus in Südkalifornien an Brustkrebs. Die Schauspielerin wurde mit der Verfilmung des Musicals "Grease" im Jahr 1978 weltberühmt. Ihr einstiger Film-Partner John Travolta und viele andere Kolleginnen und Kollegen trauerten um sie.

Die Schauspielerin wurde in England geboren und wurde mit Schmusesongs vor allem in den USA bekannt. Olivia Newton-John kämpfte schon seit vielen Jahren gegen Krebs.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

