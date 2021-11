Gedenken an den Terroranschlag vom Vorjahr in Wien

Vor genau einem Jahr gab es in Wien einen Terroranschlag. Am 2. November 2020 schoss ein islamistischer Terrorist in der Wiener Innenstadt um sich. Dabei tötete er 4 Menschen und verletzte 23 Menschen. Am Dienstag erinnerte man an die Opfer dieses Anschlags.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig legte am Gedenkstein in der Innenstadt einen Kranz nieder. Am Nachmittag stand dann die Gedenk-Veranstaltung der Republik auf dem Programm. Daran nahmen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Vizekanzler Werner Kogler teil.