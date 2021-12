Die größte Supermarktkette in Kroatien, Konzum, hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass man ab diesem Monat in ihren Online-Shops mit Kryptowährungen zahlen kann. Konzum ist Teil der Fortenova Grupa, die der größte Lebensmittelproduzent und -händler in der Balkanregion ist. "Zahlen mit Kryptowährungen ist derzeit in unseren Online-Shops möglich, aber bald planen wir, es in unseren Filialen im ganzen Land einzuführen“, erklärte Konzum in einer Aussendung.