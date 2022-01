Faschistischer „Wolfsgruß“ in österreichischer Bundesheer Uniform

So auch bei einem circa 13-sekündigen Video, das ursprünglich auf der Plattform TikTok erscheinen ist und dem KURIER vorliegt. Darin sind drei Grundwehrdiener zu sehen. Die jungen Männer haben Uniformen des österreichischen Bundesheeres an und befinden sich offensichtlich in einer Kaserne. Die Kamera schwenkt durch den Raum und hält dabei kurz jeweils bei einem der drei Grundwehrdiener an. Diese zeigen dabei völlig gelassen den verbotenen Wolfsgruß und lächeln in die Kamera. Im Hintergrund ist türkischer Rap zu hören.

Ob den Dreien wohl bewusst ist, was sie da eigentlich so selbstverständlich herzeigen, und wofür es überhaupt steht?