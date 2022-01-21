Avusturya ordusu üniformasıyla "Bozkurt selamı"

Videonun kendisi artık sosyal medyada bulunamamaktadır. Perşembe akşamına kadar çevirimiçi olan ve içerisinde birkaç videonun daha mevcut olduğu hesaba da artık ulaşılamıyor. Ancak bilindiği üzere internette bir şey paylaşıldığında, bu çok hızlı bir şekilde yayılır ve tamamen silinmesi neredeyse imkansızdır - özellikle problem yaratabilecek veya suçla ilgili bir içerik içeriyorsa.

Bu, Tiktok platformunda ortaya çıkan ve KURIER'in eline geçen yaklaşık 13 saniyelik video için de geçerlidir. Videoda üç asker görünüyor. Bu genç adamlar üzerlerinde Avusturya ordusu üniforması taşıyorlar ve görünüşe göre bir kışlada görev yapmaktadırlar. Kamera ile gezinerek odanın içi çekiliyor ve sonra ekran kısa süreliğine her üç askerden birine çevriliyor. Askerler sakince yasak olan bozkurt selamını verip kameraya gülümsüyorlar. Arka planda ise Türkçe rap sesi duyuluyor.