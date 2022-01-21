Avusturya ordusu üniformasıyla "Bozkurt selamı"
Bir Tiktok videosuna dayanılarak dört asker hakkında soruşturma başlatıldı.
Videonun kendisi artık sosyal medyada bulunamamaktadır. Perşembe akşamına kadar çevirimiçi olan ve içerisinde birkaç videonun daha mevcut olduğu hesaba da artık ulaşılamıyor. Ancak bilindiği üzere internette bir şey paylaşıldığında, bu çok hızlı bir şekilde yayılır ve tamamen silinmesi neredeyse imkansızdır - özellikle problem yaratabilecek veya suçla ilgili bir içerik içeriyorsa.
Bu, Tiktok platformunda ortaya çıkan ve KURIER'in eline geçen yaklaşık 13 saniyelik video için de geçerlidir. Videoda üç asker görünüyor. Bu genç adamlar üzerlerinde Avusturya ordusu üniforması taşıyorlar ve görünüşe göre bir kışlada görev yapmaktadırlar. Kamera ile gezinerek odanın içi çekiliyor ve sonra ekran kısa süreliğine her üç askerden birine çevriliyor. Askerler sakince yasak olan bozkurt selamını verip kameraya gülümsüyorlar. Arka planda ise Türkçe rap sesi duyuluyor.
Bu üçü bu kadar rahat bir tavırla gösterdikleri selamın ne olduğunu ve hatta bunun ne anlama geldiğinin farkındalar mı acaba?
Olay bildirildi
Bu kurt selamı, faşist Türk milliyetçisi "Bozkurt"luların simgesidir. Grup aşırılık yanlısı olarak kabul edilir. Avusturya'da 1 Mart 2019'dan itibaren bozkurt selamı yasaklanmıştır. Bu hareketi yapmak 4 bin Euro‘ya kadar bir para cezası veya bir aya kadar olan hapis cezası ile cezalandırılabilir.
Bozkurtlar, Türk milliyetçi bir gruptur. Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut iktidar partisinin küçük ortağı olan aşırı milliyetçi MHP partisinin destekçileridir.
Kendilerini "idealistler" olarak tanımlıyorlar ve büyük bir Türk imparatorluğu hayal ediyorlar.
Avusturya'da "Bozkurtlar" Avusturya-Türkiye Federasyonu (ATF) tarafından temsil edilmektedir. Bu Federasyon başta Viyana ve Yukarı Avusturya'da olmak üzere yaklaşık 20 camiide dernek faaliyeti göstermektedir. Resmi olarak federasyon, Avusturya'da daha barışçıl bir arada yaşamayı taahhüt eden bir kültürel dernek olarak hareket ediyor.
Aynı zamanda "Bozkurtlar" Türk toplumunda erkekliği ve milliyetçiliği temsil eden bir tür gençlik kültürüdür. Kurt selamının yanı sıra üç hilalli bir bayrak da ayırt edici özelliklerinden bir olmaktadır.
KURIER’ın sorusu üzerine ordu tarafından video’nun bilindiği haberi verilmiştir. Basın sözcüsü Michael Bauer, Çarşamba günü bir olay raporunun hazırlandığını açıklamıştır. Ayrıca olay, Silahlı Kuvvetler Disiplin Komisyonuna da iletilmiştir. Dava, videoda görünen üç kişi ile videoyu çeken ve sosyal medya hesabında paylaşan toplamda dört askere yönelik açılmıştır.
İlk olarak ceza davası
Bauer, "Bu aynı zamanda ceza hukuku ile ilgili bir içerik olduğundan, bir soruşturma da başlatılıyor" diye açıklıyor.
Bir şikayet zaten yapılmıştır. Bir ceza soruşturması yürütülmeye başlandığı vakit, disiplin soruşturması askıya alınacaktır. Bu nedenle federal ordu açısından kesin sonuçların ne olacağını söylemek henüz mümkün değildir. Bauer, görevden alınmanın mümkün olabileceğini söylüyor.
Dört askerin yakın çevresinin de sorgulanacağı söylenmektedir. Video, Vorarlberg'deki bir kışlada çekilmiştir. Kesin koşullar henüz soruşturulmaktadır. "Henüz kesin olan bir tek şey vardır. O da buna sıfır tolerans gösterecek olmamızdır" diyor Bauer.
Hier können Sie den Artikel auch auf Deutsch lesen:
Wir würden hier gerne eine Newsletter Anmeldung zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.